vor 56 Min.

Spezialkräfte nehmen drei Telefonbetrüger fest

Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstag in Kornwestheim und Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) drei mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen.

Die jungen Männer im Alter von 18, 18 und 19 Jahren sollen als Abholer und Logistiker in Betrugsmaschen verwickelt sein. Beamte hatten die drei bei Durchsuchungen angetroffen. Auf sie war bereits zuvor ein Haftbefehl ausgestellt gewesen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Unter anderem sollen sie gemeinsam mit einem weiteren 20-Jährigen, der sich wegen eines anderen Delikts bereits in U-Haft befindet, im Mai 2023 eine Geldabholung im österreichischen Dornbirn durchgeführt haben. Anschließend hätten sie die Tatbeute in Höhe von circa 30.000 Euro unter sich aufgeteilt. Es werde vermutet, dass die jungen Männer zu zwei rivalisierenden Banden gehören, die im Großraum Stuttgart bereits durch schwere Gewalttaten und Schussabgaben in Erscheinung getreten waren. Ob die drei Teil einer der Banden oder in beiden Banden vertreten waren, wollte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Bei den Durchsuchungen sei umfangreiches Beweismaterial, darunter Mobiltelefone, Bargeld, ein Messer, ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock gefunden worden. PM Pol und Sta (dpa)

