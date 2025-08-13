Icon Menü
Polizei sucht Zeugen: Einjährige Katze mutmaßlich mit Luftgewehr angeschossen

Einjährige Katze mutmaßlich mit Luftgewehr angeschossen

Die Besitzerin entdeckt eine Wunde an ihrer Katze. Als ein Tierarzt das Kätzchen untersucht, findet er Geschosse - und ein schlimmer Verdacht kommt auf.
Von dpa
    Ein Tierarzt untersuchte das junge Tier, wie mitgeteilt wurde. (Symbolbild)
    Ein Tierarzt untersuchte das junge Tier, wie mitgeteilt wurde. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

    Eine Katze soll in Rheinau im Ortenaukreis mit einem Luftgewehr angeschossen worden sein. Die Besitzerin hatte eine Wunde an dem einjährigen Tier entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Ein Tierarzt stellte demnach ein sogenanntes Diabolo-Geschoss hinter dem Auge sowie ein weiteres an der Schulter fest. Das Tier soll ersten Erkenntnissen zufolge am vergangenen Mittwochabend angeschossen worden sein. Zudem besteht der Verdacht, dass die Katze bereits im April angeschossen worden sei. Damals wurde von einer möglichen Bisswunde ausgegangen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

