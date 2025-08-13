Einjährige Katze mutmaßlich mit Luftgewehr angeschossen

Eine Katze soll in Rheinau im Ortenaukreis mit einem Luftgewehr angeschossen worden sein. Die Besitzerin hatte eine Wunde an dem einjährigen Tier entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Ein Tierarzt stellte demnach ein sogenanntes Diabolo-Geschoss hinter dem Auge sowie ein weiteres an der Schulter fest. Das Tier soll ersten Erkenntnissen zufolge am vergangenen Mittwochabend angeschossen worden sein. Zudem besteht der Verdacht, dass die Katze bereits im April angeschossen worden sei. Damals wurde von einer möglichen Bisswunde ausgegangen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Luftgewehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis