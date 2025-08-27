Frau ertappt Einbrecher in Schlafzimmer

Eine Frau hat in Offenburg (Ortenaukreis) einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte sei morgens gerade dabei gewesen, verschiedene Gegenstände wie Bargeld, Handy und persönliche Unterlagen in eine Tasche zu packen, teilte die Polizei mit. Als die Frau den Einbrecher entdeckte, sei es zu einem kurzen Gerangel gekommen. Die Bewohnerin blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Offenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortenaukreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis