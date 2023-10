Unbekannter wirft in Konstanz mehrere E-Scooter von Brücke

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag sechs E-Scooter von einer Brücke in Konstanz geworfen.

Die Elektroroller fielen auf die Straße und blieben dort liegen, teilte die Polizei mit. Deshalb mussten mehrere Autofahrer stark bremsen, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen.

Die Autos blieben unbeschädigt. An den Scootern entstanden Totalschäden in Höhe von etwa 3000 Euro. Bei dem Täter handelte es sich nach Polizeiangaben um einen jungen Mann zwischen 17 und 19 Jahren, der blond gelockte Haare hat und mit einem hellen Oberteil bekleidet war. Er flüchtete in Richtung des Stadtteils Paradies.

(dpa)