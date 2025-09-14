Unfall bei Rötenberg – Motorradfahrer rutscht in Kleinlaster

Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag im Landkreis Rottweil bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er geriet auf der Landesstraße 422 zwischen Rötenberg und Rötenbach aus ungeklärter Ursache ins Schlingern, stürzte und rutschte in einen entgegenkommenden Kleinlaster, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde von dem Fahrzeug überrollt und erlitt schwerste Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Landesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.