Ursache für Tod von zwei Kindern in Hockenheim noch unklar

Bei der Aufklärung des Todes zweier Kinder in Hockenheim stehen die Ermittler noch vor einem Rätsel. Ein Gutachten brachte keine Klarheit, wie die beiden umgebracht wurden. Weitere Untersuchungen sind geplant. Die Mutter gestand die Tat - ist sie schuldfähig?

Zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod von zwei Kindern in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Frage nach der genauen Todesursache immer noch unbeantwortet. Auch ein chemisch-toxikologisches Gutachten der Rechtsmedizin habe keine Antworten dazu geliefert, wie die Mutter ihre sieben und neun Jahre alten Kinder umgebracht habe, teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit. Die Frau hatte die Tat gestanden. Nun sollen sogenannte feingewebliche Untersuchungen vorgenommen werden, mit einem Ergebnis rechnet die Anklagebehörde in frühestens vier Wochen.

Zudem wurde zur Klärung der Schuldfähigkeit der Mutter ein psychiatrisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, das voraussichtlich nicht vor Mitte Juli vorliegen wird.

Die Mutter hatte die Gewalttat an ihren Söhnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft eingeräumt. Sie hatte sich am Ostersonntag beim Polizeirevier Hockenheim gemeldet und angegeben, "etwas Schlimmes" getan zu haben. In ihrer Wohnung entdeckten Polizisten die Leichen der Geschwister. Gegen die zur Tatzeit 43-Jährige wurde Haftbefehl erlassen, sie steht unter Mordverdacht.

