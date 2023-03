70-Jähriger hortet Dutzende Waffen und Munition: Haftbefehl

Vier Waffen lagen ungesichert auf seinem Kühlschrank, die anderen ebenfalls gut sichtbar in der Wohnung: Gegen einen 70 Jahre alten Sportschützen aus Sinsheim ist Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von 27 Schusswaffen erlassen worden.

Darunter befanden sich drei Kriegswaffen, zahlreiche Waffenteile und Munition, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Beamte fanden die Waffen bei zwei Wohnungsdurchsuchungen am vergangenen Donnerstag in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), die mehrere Tage dauerten.

Bereits im Eingangsbereich der "völlig vermüllten" Wohnung in einem Keller in Sinsheim fanden die Einsatzkräfte laut Mitteilung vier ungesichert auf einem Kühlschrank liegende Kurzwaffen. Sämtliche Waffen, Waffenteile und Munition lagen demnach offen herum. Der Einsatz sei wegen des Gesamtzustandes der Wohnung erschwert gewesen.

In der zweiten Wohnung in Philippsburg fanden die Beamten 36 weitere legale Waffen, die ordnungsgemäß aufbewahrt und bei der Waffenbehörde registriert waren. Dennoch werde die Staatsanwaltschaft prüfen, ob diese auch eingezogen werden. Alle Waffen seien sichergestellt und der Waffenbehörde übergeben worden.

Der 70-Jährige habe sich das Arsenal nach aktuellem Erkenntnisstand wegen seiner Begeisterung für Waffen beschafft, teilten die Ermittler weiter mit. Der Mann sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft habe den Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr erwirkt, hieß es.

