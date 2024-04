33-Jähriger schlägt 16-Jährigen im Streit ins Gesicht

Ein 33-Jähriger soll am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) einen Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben.

Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, war es am Freitagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen zum Streit zwischen den beiden gekommen. Der Mann soll dann den 16-Jährigen geschlagen haben, der mit seiner Schulklasse an einem Bahnsteig wartete.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei war die Klasse mit einer Lehrerin auf dem Weg zu einem Ausflug nach Heilbronn. Der Jugendliche habe sich gegen den Angriff gewehrt, indem er dem 33-Jährigen einen Schlag in den Bauch versetzte. Eine Gruppe von Schülern habe die beiden schließlich voneinander getrennt.

Nach ersten Ermittlungen habe die Lehrerin die Auseinandersetzung erst zu diesem Zeitpunkt bemerkt und die Klasse aufgefordert, sich von dem Mann zu entfernen, sagte der Sprecher. Laut Polizei soll der 33-Jährige schließlich Schottersteine aus dem Gleisbereich geholt haben und wollte damit auf die Gruppe werfen. Über eine Treppe sei die Klasse daraufhin geflüchtet.

Die Polizei ermittle nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung. Die Beteiligten mussten den Angaben nach nicht medizinisch behandelt werden.

(dpa)