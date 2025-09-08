Betrunkener schießt mit Schreckschusswaffe vom Balkon

Zwei streitende Männer sind in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit Schüssen aus einer Waffe bedroht worden. Ein 60 Jahre alter Mann habe die Schüsse von seinem Balkon abgegeben, während sich die beiden Männer auf der Straße gestritten haben, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann nicht an dem Streit beteiligt gewesen. Bei der Waffe handele es sich um eine Schreckschusswaffe. Bei der Untersuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weitere solcher Waffen. Der 60-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen betrunken gewesen. Die Polizei ermittele jetzt.