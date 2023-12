Mann will Streit schlichten und wird bewusstlos geschlagen

Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein Mann in Stuttgart bewusstlos geschlagen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete der 42-Jährige in der Nacht zum Sonntag an einer S-Bahn-Haltestelle den Streit von zwei Männern. Als er eingreifen wollte, sollen die beiden ihn zuerst ins Gleisbett gedrängt und dann mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, bis er bewusstlos zu Boden ging.

Die Polizei nahm die 33 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung fest. Der 33-Jährige kam in Untersuchungshaft, der 19-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

(dpa)