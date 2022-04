Polizeieinsatz

vor 26 Min.

Mord im Darknet beauftragt: Festnahme

Weil er einen Mord an einem Verwandten im Darknet in Auftrag gegeben haben soll, ist am Dienstag ein 63 Jahre alter Mann an seinem Arbeitsplatz im bayerischen Uffenheim (Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) festgenommen worden.