Polizeieinsatz: Mutmaßlicher Drogendealer fliegt durch Streit auf - U-Haft

Polizeieinsatz

Mutmaßlicher Drogendealer fliegt durch Streit auf - U-Haft

Mitten in der Nacht geht ein Notruf bei der Polizei ein: Der Nachbar streitet laut. Der Einsatz bringt den Bewohner in größere Schwierigkeiten.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Nachbarn wählten den Notruf. (Symbolbild)
    Die Nachbarn wählten den Notruf. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Durch eine lautstarke Diskussion in einem Karlsruher Haus ist ein mutmaßlicher Drogendealer aufgeflogen. Nachbarn hätten den Streit zwischen ihm und einem weiteren Menschen gehört, teilte die Polizei mit. In der Wohnung des 51-Jährigen fanden die alarmierten Beamten dann «größere Mengen» an Betäubungsmitteln.

    Hinweise führten die Beamten dann zu einer zweiten Wohnung des Mannes - in derselben Straße. Dort wurden dann noch weitere Drogen entdeckt. Wie viele genau wollte die Polizei zunächst nicht sagen.

    Zudem besaß der Mann eine Liste an verbotenen Gegenständen: einen Schlagstock, eine Machete, einen Elektroschocker, zwei Armbrüste und eine Schleuder. Der 51-Jährige kam nach einer Vorführung beim Amtsgericht in Untersuchungshaft. Die Kripo ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft weiter.

