Mutmaßlicher Drogendealer fliegt durch Streit auf - U-Haft

Durch eine lautstarke Diskussion in einem Karlsruher Haus ist ein mutmaßlicher Drogendealer aufgeflogen. Nachbarn hätten den Streit zwischen ihm und einem weiteren Menschen gehört, teilte die Polizei mit. In der Wohnung des 51-Jährigen fanden die alarmierten Beamten dann «größere Mengen» an Betäubungsmitteln.

Hinweise führten die Beamten dann zu einer zweiten Wohnung des Mannes - in derselben Straße. Dort wurden dann noch weitere Drogen entdeckt. Wie viele genau wollte die Polizei zunächst nicht sagen.

Zudem besaß der Mann eine Liste an verbotenen Gegenständen: einen Schlagstock, eine Machete, einen Elektroschocker, zwei Armbrüste und eine Schleuder. Der 51-Jährige kam nach einer Vorführung beim Amtsgericht in Untersuchungshaft. Die Kripo ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft weiter.