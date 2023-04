Mann schlägt Polizist und spuckt nach dessen Kollegen

Ein Mann in Friedrichshafen (Bodenseekreis) soll einen Polizisten geschlagen und nach einem weiteren gespuckt haben.

Nach Polizeiangaben vom Samstag war der 43-Jährige in der Nacht zuerst in eine Schlägerei in einer Gaststätte mit zwei weiteren Menschen verwickelt gewesen. Als die Polizisten eintrafen, war diese Auseinandersetzung zwar bereits beendet, der 43-Jährige soll sich gegenüber den Polizisten aber aggressiv verhalten haben.

Einen der Polizisten soll der Mann auf die Brust geschlagen haben. Auf dem Weg zum Streifenwagen habe er dann nach einem weiteren Polizisten gespuckt, diesen aber verfehlt, hieß es. Der 43-Jährige war laut Polizei "deutlich alkoholisiert" - genauere Angaben zum Alkoholwert machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Der angegriffene Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Der mutmaßliche Angreifer verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam, gegen ihn wird nun wegen der Körperverletzung in der Gaststätte und dem tätlichen Angriff auf einen Polizisten ermittelt.

(dpa)