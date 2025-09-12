Mann mit offenem Haftbefehl hantiert an Streifenwagen

Ein Mann mit einem offenen Haftbefehl hat an einem Streifenwagen der Bundespolizei in Kehl hantiert. Beamte beobachteten den 45-Jährigen, als er versuchte, den Kofferraum des Autos zu öffnen, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin kontrollierten sie am Donnerstagabend den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag.

Da der 45-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er eine 25-tägige Haftstrafe antreten. Warum der Mann an den Kofferraum des Streifenwagens wollte, ist nicht bekannt.