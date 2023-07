Waldhof legt im Sturm nach: Mabella bekommt Vertrag

Yann Mabella hat die Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim überzeugt und wird künftig für den Fußball-Drittligisten auflaufen.

In der vergangenen Woche absolvierte der 27 Jahre alte Mittelstürmer noch ein Probetraining bei Trainer Rüdiger Rehm. Über die Inhalte des Vertrages machten die Mannheimer in ihrer Mitteilung am Dienstag keine Angaben.

"Yann hat uns gezeigt, dass er unbedingt zum Waldhof kommen möchte und hat im Training von Anfang an auf sich aufmerksam gemacht", sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork. "Er ist ein Mittelstürmer, der uns mehr Tiefe ins Spiel bringen kann und ständig unterwegs ist. Auch charakterlich hat Yann gezeigt, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passt."

In der vergangenen Saison lief Mabella für den belgischen Zweitligisten RE Virton auf. Für die Demokratische Republik Kongo bestritt er bislang fünf Länderspiele.

(dpa)