T-Shirt-Wetter? Es wird ungewöhnlich warm im Südwesten

Für das Silvesterfeuerwerk in Baden-Württemberg erwarten die Wetterexperten sehr gute Bedingungen und teils auch rekordverdächtig warme T-Shirt-Temperaturen.

In der letzten Nacht des Jahres werde es in Baden-Württemberg nicht regnen und erst recht nicht schneien, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen. "Wir werden zudem eine nur geringe Gefahr von Nebel haben, trockene Luft, leichten Wind aus Südwest und der Himmel wird oft frei sein", sagte er weiter. Das gilt allerdings nicht für die Höhen. Denn vor allem im Bergland werden starke bis stürmische Böen erwartet, am Feldberg sogar schwere Sturmböen.

Ein Kracher könnte auch die Temperatur in der Silvesternacht werden: "In Stuttgart könnte es am kommenden Samstag durchaus 18, tatsächlich vielleicht auch 19 Grad warm werden", sagte der Wetterexperte. "Am Rhein und am Fuße des Schwarzwaldes sind auch mal 20 Grad möglich." In der Neujahrsnacht erwartet der Wetterdienst für Stuttgart etwa 11 Grad.

(dpa)