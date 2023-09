Einbrecherbande zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Mehrere Männer sind wegen schweren Bandendiebstahls im Landgericht Stuttgart teils zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Als Haupttäter galten ein 27-, ein 29- und ein 35-Jähriger. Sie wurden zu Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und drei Monaten und sechseinhalb Jahren verurteilt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Ein 22-Jähriger habe für die Bande als Kurier fungiert. Er wurde wegen Hehlerei und Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Bei einem 46-Jährigen wurde das Verfahren wegen mutmaßlicher Hehlerei weniger Uhren gegen eine Auflage zur Zahlung von 15.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt. Die Urteile gegen die Haupttäter ergingen am 20. Juli. Der 22-Jährige wurde bereits am 14. Juni verurteilt.

Die Bande habe eine Vielzahl von Einbrüchen in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern unter anderem in Stuttgart und in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen sowie benachbarten Landkreisen begangen. Auch Einbrüche in Bonn, im Münsterland und im Ruhrgebiet spielten im Verfahren eine Rolle.

Die Bande wurde Mitte November 2022 festgenommen. Dabei war umfangreiches Diebesgut, insbesondere Schmuck, Bargeld und hochwertige Kleidungsstücke, beschlagnahmt worden. Man versuche nun das fremde Eigentum zuzuordnen und an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

