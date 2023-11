Ex-Freundin gestalkt und getötet? 43-Jähriger vor Gericht

Eine junge Frau verschwindet im Februar spurlos. Schnell gerät ihr Ex-Freund ins Visier der Ermittler. Er soll die 21-Jährige getötet haben. Nun beginnt der Prozess gegen ihn.

Weil er seine Ex-Freundin gestalkt und getötet haben soll, muss sich ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Der Prozess beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr). Angeklagt ist der Mann wegen Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die junge Frau am 19. Februar in deren Wohnung getötet hat und dann die Leiche verschwinden ließ. Der Angeklagte sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Er hatte zu den Vorwürfen geschwiegen.

Die Frau aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz war von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden. Ihre Leiche wurde trotz zahlreicher Suchaktionen in Waldgebieten und am Bodensee bis heute nicht gefunden.

Laut Gericht waren das Opfer und der mutmaßliche Täter von August 2021 bis Oktober 2022 ein Paar. Demnach soll der Deutsche die junge Frau kurz nach der Trennung heftig ins Gesicht geschlagen habe.

Für den Prozess wurden mehr als 30 Zeugen geladen und 13 Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte Ende Januar fallen.

(dpa)