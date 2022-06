Prozess

vor 22 Min.

Mord im Rockermilieu? Vier Männer in Stuttgart vor Gericht

Sie sollen ihn mitten am Tag in einen Hinterhalt gelockt haben, mit Waffen verprügelt und auf ihn eingestochen haben: In Stuttgart müssen sich seit Donnerstag vier junge Männer vor Gericht wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes an einem 22-jährigen Mann verantworten.