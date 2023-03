Prozess

14.03.2023

Nach Messerattacke an Esslinger Grundschule: Urteil erwartet

Ein Mann greift an einer Grundschule ein sieben Jahre altes Mädchen mit einem Messer an. Eine Betreuerin will ihr helfen - auch sie wird verletzt. Nun soll das Urteil verkündet werden.

Im Fall einer Messerattacke auf ein Mädchen in einer Grundschule in Esslingen bei Stuttgart spricht das Landgericht in der Landeshauptstadt am Mittwoch (11.00 Uhr) voraussichtlich ein Urteil. Dem 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren plädiert. Außerdem solle der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Es sei von einer schweren seelischen Störung des Mannes auszugehen, hatte sie argumentiert. Der Verdächtige soll im Juni vergangenen Jahres die Ferienbetreuung in der Esslinger Katharinenschule überfallen und ein damals sieben Jahre altes Mädchen angegriffen haben. Auch eine Betreuerin war verletzt worden, als sie dem Kind helfen wollte. Der Angeklagte soll seine Tat geplant und die Schule gezielt ausgesucht haben, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß. Mindestens fünf Mal soll er das Kind mit der Klinge eines Küchenmessers auf den Kopf und den Nacken geschlagen und schwer verletzt haben. (dpa)

