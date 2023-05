Prozess gegen Hundehalterin wegen zwölf toter Hunde beginnt

Zwölf Schlittenhunde sterben in einer lauen Juli-Nacht in einem Transporter. Nun steht die Halterin vor Gericht.

Zwölf Schlittenhunde sind nach einer lauen Juli-Nacht in einem Transporter tot, gegen ihre Halterin beginnt am Dienstag (9 Uhr) ein Prozess vor dem Amtsgericht Calw. Die Staatsanwaltschaft Tübingen wirft der Frau vor, 26 Huskys über Nacht in 18 Transportboxen in einem fast vollständig geschlossenen Transporter in Dobel nahe Pforzheim gehalten zu haben. Dabei sollen die Hunde erheblichem Leid ausgesetzt gewesen und mutmaßlich erstickt sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Calw einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Halterin erlassen. Dagegen legte die Frau Einspruch ein, weswegen der Fall nun vor dem Amtsgericht verhandelt wird.

Die Verhandlung erregte bereits vorab Aufmerksamkeit. Die Tierschutzorganisation Peta kündigte eine Protestaktion gegen Schlittenhunderennen vor Prozessbeginn an. Ursprünglich sollte die Verhandlung Anfang des Monats beginnen. Aufgrund einer Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten verschob das Amtsgericht den Auftakt.

(dpa)