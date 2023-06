Streit um Schlemmer-Erbe in Stuttgart vorerst entschieden

Im jahrelangen Rechtsstreit um das Erbe des Stuttgarter Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer (1888-1943) muss einer seiner Enkel einen Großteil der Werke an eine andere Enkelin zur Versteigerung freigeben.

Das teilte das Stuttgarter Landgericht am Donnerstag mit. Es handele sich um rund 1000 Werke. In dem Nachlassstreit verlangte die Enkelin als Klägerin die Herausgabe von etwa 1600 Einzelstücken. Der Streitwert wurde mit 38 Millionen Euro beziffert. Beide Enkel nehmen für sich in Anspruch, das Erbe ihres Großvaters bewahren zu wollen.

Ein Mediationsverfahren war zuvor gescheitert. Über den Nachlass von Schlemmer wird seit über 20 Jahren vor Gericht gestritten. Das Urteil des Landgerichts ist nicht rechtskräftig. Als nächste Instanz kann das Oberlandesgericht Stuttgart angerufen werden. Schlemmer gilt als einer der vielseitigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Der gebürtige Stuttgarter arbeitete nicht nur als Maler und Bildhauer, sondern auch als Bühnengestalter.

