Versuchter Mord an Polizisten: Drei Männer vor Gericht

Ein Polizist ist auf dem Heimweg von der Arbeit, als ihn eine Gruppe Männer in einen Hinterhalt lockt und zu Boden prügelt. Er überlebt schwer verletzt. Nun beginnt der Prozess gegen drei junge Männer.

Weil sie einen Passanten angegriffen haben sollen, stehen drei junge Männer ab Montag (8.30 Uhr) vor dem Ulmer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlichen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Die Angeklagten sind 18, 24 und 25 Jahre alt.

Der ebenfalls 25 Jahre alte Passant ist der Staatsanwaltschaft zufolge Polizist und hatte in einer Nacht Anfang Februar gerade das Ulmer Polizeipräsidium verlassen, als er angegriffen wurde.

Die Angeklagten sollen ihn in einen Hinterhalt gelockt und getreten und geschlagen haben, auch als er bereits am Boden gelegen habe. Anschließend ließen sie ihn nach Angaben der Ermittlungsbehörden in einer Blutlache zurück. Dabei sollen sie mindestens billigend in Kauf genommen haben, dass der Mann sterben könnte.

Ein 13-Jähriger soll ebenfalls beteiligt gewesen sein. Da er aufgrund seines Alters noch nicht strafmündig war, wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft im Mai mitgeteilt hatte.

Der Passant schloss sich dem Verfahren als Nebenkläger an. Angesetzt sind zehn Verhandlungstage, ein Urteil könnte Anfang August ergehen.

(dpa)