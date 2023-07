Wichtige Aussagen im Freiburger Mordprozess erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Heimtücke vor: Aus Rache für die Trennung soll ein Mann auf seine Ex und deren Mutter eingestochen haben. Nur die Tochter überlebte. Wie sie die Tat gezeichnet hat, erfährt nun womöglich die Öffentlichkeit.

Im Prozess um einen Messerangriff auf zwei Frauen in Freiburg, bei dem eine 59-Jährige starb, wird am heutigen Montag eine Erklärung des Angeklagten erwartet. Sein Anwalt hatte beim Auftakt eine Woche zuvor am Landgericht angekündigt, er werde die aus seiner Sicht umfassende Erklärung seines Mandanten vortragen. Dieser werde sich selbst zur Person äußern und auch Fragen dazu beantworten. Am Nachmittag (ca. 13.00 Uhr) will das Gericht dann die Überlebende befragen, wie der Vorsitzende Richter angekündigt hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 63-jährigen Deutschen vor, sich heimtückisch an seiner Ex-Partnerin für deren Trennung gerächt zu haben. Dafür habe er sich im Januar vor deren Zuhause versteckt und die zur Tatzeit 30-Jährige und deren Mutter mit einem Messer angegriffen. Mehrfach habe er auf beide Frauen eingestochen. Die Tochter wurde lebensgefährlich verletzt, erlitt auch mehrere Knochenbrüche. Sie hatte nach Angaben des Staatsanwalts gegen den Mann ein Kontaktverbot erwirkt gehabt, weil er sie bedroht, erpresst und mit einem intimen Video unter anderem zu Sex genötigt haben soll.

(dpa)