Partnerin aus Eifersucht erschossen? 84-Jähriger vor Gericht

Ein 84-Jähriger soll seine Partnerin aus Eifersucht erschossen haben. Die Tat wollte er laut Staatsanwaltschaft als Suizid tarnen. Nun steht er vor Gericht.

Weil er seine Partnerin aus Eifersucht erschossen haben soll, muss sich ein 84-Jähriger von Mittwoch (8.30 Uhr) an vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Angeklagt ist der Senior wegen Totschlags. Er soll seiner 84 Jahre alte Partnerin Ende September in der gemeinsamen Wohnung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) in den Kopf geschossen haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Vor der Polizei soll der Deutsche laut Anklagebehörde erklärt haben, dass seine Lebensgefährtin sich selbst mit einer Pistole getötet hätte. Der Einschusswinkel spricht den Ermittlern nach aber gegen diese Darstellung. Für den Prozess sind bis Mitte April fünf Verhandlungstage angesetzt.

(dpa)