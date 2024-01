Prozessbeginn nach tödlichen Schüssen auf Parkplatz Asperg

Am Osterwochenende wird ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz erschossen, ein anderer schwer verletzt. Ein Dreivierteljahr später beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 18-Jährigen auf einem Parkplatz in Asperg (Kreis Ludwigsburg) stehen die drei mutmaßlichen Täter unter anderem wegen Totschlags vor Gericht. Von Dienstag (09.00) an will die Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts versuchen, in der auf mehrere Monate angesetzten Verhandlung Klarheit über das Motiv für die Tat vom Osterwochenende 2023 zu gewinnen.

Die drei angeklagten Männer - ein Deutsch-Türke, ein Mann mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit sowie ein Serbe - sollen auch den damals ebenfalls 18-jährigen Freund des Opfers lebensgefährlich verletzt haben.

Laut Staatsanwaltschaft ist so gut wie sicher, dass die tödlichen Schüsse auf dem Parkplatz nicht in Zusammenhang stehen mit der Gewaltserie, die seit Monaten die Region um Stuttgart erschüttert. Höhepunkt dieser blutigen Bandenfehde war bislang der Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach.

(dpa)