Krise am Bau belastet Bodenverleger Uzin Utz

Der Bodenverleger Uzin Utz hat im vergangenen Geschäftsjahr leichte Rückgänge beim Umsatz und dem operativen Ergebnis hinnehmen müssen.

Die bereits angespannte Stimmung in der Baubranche habe sich weiter verschlechtert, teilte der Ulmer Anbieter für Bodensysteme am Montag anhand vorläufiger Zahlen mit. Demnach ist der Konzernumsatz 2023 um 1,6 Prozent von 487,1 Millionen Euro auf 479,3 Millionen Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging nach Firmenangaben um 5,1 Prozent auf 34,5 Millionen Euro zurück. Die geprüften Zahlen will das Unternehmen am 28. März veröffentlichen.

(dpa)