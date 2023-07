Italienerin Pirrone gewinnt Premieren-Radrennen in Stuttgart

Eine Woche vor dem Start der Tour de France der Frauen hat die Italienerin Elena Pirrone die Premiere des Grand Prix Stuttgart gewonnen.

Die frühere Junioren-Weltmeisterin siegte nach 125 Kilometern am Sonntag im Alleingang vor der Österreicherin Kathrin Schweinberger und Linda Riedmann aus Karbach.

Das Rennen war in diesem Jahr neu in den Rennkalender aufgenommen worden und soll dem Frauen-Radsport einen weiteren Schub verleihen. Sportliche Leiterin der Veranstaltung ist Lisa Brennauer. Die Bahnrad-Olympiasiegerin im Vierer hatte im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet. Am Samstag verkündete Brennauer auf ihrem Instagram-Account die Geburt ihres Sohnes.

(dpa)