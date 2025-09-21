Radler fordern bessere Bedingungen - große Demo

Mit einer Sternfahrt nach Stuttgart wollen Tausende Radfahrerinnen und Radfahrer für bessere Bedingungen auf der Straße demonstrieren. Veranstalterangaben zufolge werden am Sonntag etwa 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Für die Fahrraddemo werden Teile der Bundesstraßen 10 und 14 zeitweise für Autos gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich daher auf Beeinträchtigungen einstellen.

«Radfahren muss für alle einfach möglich sein, sicher, komfortabel und selbstverständlich», sagte der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Matthias Zimmermann. Dafür brauche es mehr Radschnellwege und einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur fürs Rad.

Grünen-Politiker erwartet

Aus unterschiedlichen Regionen Baden-Württembergs und auf mehreren Routen wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachmittag zu einer Abschlusskundgebung am Stuttgarter Schlossplatz zusammenkommen. Auch Verkehrsminister Winfried Hermann und Spitzenkandidat Cem Özdemir (beide Grüne) werden dort erwartet.

Der ADFC organisiert die Radsternfahrt in Baden-Württemberg seit 2013. In diesem Jahr findet die Demonstration auf dem Rad erstmals seit sechs Jahren wieder statt, wie ein Sprecher sagte.