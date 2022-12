Rastatt

48-Jähriger nach schwerem Angriff weiterhin in Lebensgefahr

Nach dem schweren Angriff in einer Bar in Iffezheim (Landkreis Rastatt) schwebt das 48-jährige Opfer weiterhin in Lebensgefahr.

Wie genau es zu der Attacke kam, wird nach Angaben der Polizei vom Freitag noch ermittelt. Klar sei aber, dass sich der 32-jährige Verdächtige und das Opfer seit mehreren Jahren kannten und schon öfter aneinander gerieten. Die Ermittler hatten den 32-Jährigen nach dem Vorfall am vergangenen Samstag festgenommen. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen, er sitzt in Untersuchungshaft. Mitteilung der Polizei (dpa)

