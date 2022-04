Explosion in Firmenlabor bei Rastatt

Ein mit Öl gefüllter Glaskolben ist in einer Firma in Iffezheim (Kreis Rastatt) explodiert.

Durch die Wucht der Explosion wurde im Firmenlabor ein Fenster samt Rahmen nach draußen geschleudert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein technischer Defekt an einem Druckventil sei wohl die Ursache für den Vorfall am Dienstag gewesen. Niemand wurde verletzt. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-61266/2 (dpa)