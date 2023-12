Feuer an Heiligabend: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach einem Wohnungsbrand mit einem Schaden von rund 150.000 Euro im Kreis Rastatt gehen die Ermittlungsbehörden von Brandlegung aus.

Ein 32-jähriger Bewohner des Anwesens in Bischweier wird der schweren Brandstiftung verdächtigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde demnach in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Der Mann soll am Sonntagabend in einer Wohnung in einem Firmengebäude das Feuer gelegt haben. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Menschen in dem Gebäude. Anschließend soll er mit dem Auto nach Malsch (Kreis Karlsruhe) gefahren sein und dort einen Unfall gebaut haben. Dabei sei er leicht verletzt worden, erklärte ein Sprecher der Polizei.

(dpa)