Rastatt

vor 27 Min.

Feuer in Mehrfamilienhaus: Fünf Menschen in Klinik

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rastatt sind fünf Menschen mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Den Angaben zufolge war das Feuer am Mittwochabend im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Sowohl das Mehrfamilienhaus als auch vorübergehend ein Nachbargebäude seien evakuiert worden. Ein Polizeisprecher sagte, das Mehrfamilienhaus sei wegen der Rauchbelastung derzeit nicht bewohnbar - die Bewohner würden vorübergehend anderweitig untergebracht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren demnach mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache werde ermittelt. Mitteilung © dpa-infocom, dpa:220309-99-454897/4 (dpa)

