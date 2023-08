Mit erhobenem Mittelfinger: "Verkehrsrowdies" in Gernsbach

Auf dem Hinterrad, zu schnell und mit erhobenen Mittelfingern sind zwei unbekannte Rollerfahrer durch Gernsbach (Landkreis Rastatt) gefahren.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die "Verkehrsrowdies" am Donnerstag in der Gernsbacher Innenstadt unterwegs. Zeugen meldeten sie bei der Polizei.

Als die Polizei in Sichtweite war, flüchteten sie zunächst auf ihren Rollern, ließen dann jedoch ihre Fahrzeuge zurück. Nur ein Roller war mit einem Kennzeichen versehen, wie es weiter hieß. Weil die beiden über einen geschlossenen Bahnübergang rannten, musste eine S-Bahn eine Gefahrenbremsung hinlegen. Danach verlor sich ihre Spur laut Polizeiangaben. Ihnen wird nun ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen, weitere Verkehrsdelikte werden ermittelt.

(dpa)