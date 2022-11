Pöbler mit 4,5 Promille in Gewahrsam genommen

Mit rund 4,5 Promille intus ist ein 48-Jähriger von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Die Beamten wurden nach Angaben vom Freitag gerufen, nachdem ein Mitarbeiter eines Discounters in Rastatt den Mann gebeten hatte zu gehen, da er Kunden angepöbelt habe. Zuvor sei er in einem weiteren Discounter negativ aufgefallen. Der Störer sollte nach dem Vorfall am Donnerstag in einer Zelle bei der Polizei ausnüchtern. Ein Blutgehalt von mehr als vier Promille gilt unter Fachleuten als lebensbedrohlich.

(dpa)