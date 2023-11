Straßenbrücke eröffnet - Bahn mit Millioneninvestition

Eine neue Straßenbrücke in Rastatt überspannt seit Freitag die Rheintalbahn.

Für die Bevölkerung sei sie ein wichtiger Zufahrtsweg unter anderem zur Turnhalle in Niederbühl sowie zum Grünschnittplatz, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Das Unternehmen habe 5,8 Millionen Euro in den Bau investiert.

Der Neubau war laut Projektleiter Frank Roser wegen des viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke nötig geworden. "Wir sind sehr froh, dass der Ortsteil Niederbühl und das Münchfeld durch die Brücke jetzt wieder enger miteinander verbunden werden und eine direkte Verbindung erhalten", sagte Bürgermeister Raphael Knoth. Den Angaben zufolge war der Baubeginn für die rund 440 Meter lange Brücke im November 2021.

(dpa)