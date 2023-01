Vier Menschen bei Zusammenstoß mit Rettungswagen verletzt

Vier Menschen sind verletzt worden, als ein Rettungswagen im Landkreis Rastatt mit einem Auto zusammengestoßen ist.

Mit einem Patienten an Bord sei der Rettungswagen mit Blaulicht und Marthinshorn über eine Kreuzung in Gaggenau gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dort kam es am Donnerstag zum Zusammenstoß mit dem Auto, das auf eine Bundesstraße einfuhr. Der Fahrer, Beifahrer sowie der Patient des Rettungswagens wurden demnach leicht verletzt, ebenso der Beifahrer des Autos. Anschließend prallte dieser Wagen gegen einen weiteren. Darin wurde den Angaben nach niemand verletzt. Alle vier Verletzten kamen in Krankenhäuser.

(dpa)