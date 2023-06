Blitzeinschlag und Feuer im Dachstuhl durch Unwetter

Blitzeinschlag, abgedecktes Dach und gesperrte Bahnstrecke: Ein Unwetter im Kreis Ravensburg hat am Mittwoch für mehrere Sturmschäden gesorgt.

In Altshausen sperrten die Einsatzkräfte kurzzeitig eine Bahnstrecke, weil der Sturm ein Blechdach auf die Schienen wehte und dabei ein Spannseil traf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Seil handelte es sich aber nicht um eine Hochspannungsleitung, so dass die Bahn bald wieder fahren konnte. An dem Gebäude entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

In Ravensburg sorgte ein Blitz für ein Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses. Wegen der Hitzeentwicklung kam es zunächst nur zu einem Schmorbrand. Um den Brand zu löschen und alle Glutnester zu entfernen, musste die Feuerwehr die Dachgaube entfernen. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unbekannt.

(dpa)