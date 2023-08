Drohne verletzt Spaziergängerin am Kopf

Eine Frau ist im Landkreis Ravensburg von einer Drohne am Kopf verletzt worden.

Ein 18-jähriger Mann hatte seine selbstgebaute Drohne am Mittwoch auf einem Feld bei Fronreute fliegen lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll seinen Angaben nach ein erster Flug erfolgreich verlaufen sein. Beim zweiten Flug geriet das Fluggerät außer Kontrolle und traf die 35-jährige Spaziergängerin mit großer Wucht am Kopf. Die scharfkantigen Rotoren hinterließen Schnitte im Gesicht der Frau. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 18-Jährige weder einen Drohnenführerschein noch eine Luftfahrt-Haftpflichtversicherung besitzt. Auch hatte er das Flugobjekt nicht registriert. Gegen ihn wird nun ermittelt.

(dpa)