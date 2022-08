Grillhütte und Scheune brennen ab: 500.000 Euro Schaden

Ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro ist beim Brand einer Grillhütte und einer angrenzenden Scheune in Ebenweiler bei Ravensburg entstanden.

Die Flammen brachen in der Hütte aus und griffen am Samstagvormittag auf die Scheune über, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wehrleute aus umliegenden Regionen rückten mit fünf Löschzügen an. Die Flammen könnten laut Polizei im Kamin der Hütte ausgebrochen sein: Ein Mann habe dort eine halbe Stunde vor dem Ausbruch ein Feuer gemacht. "Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen", hieß es dazu. Verletzt wurde niemand.

(dpa)