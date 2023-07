Hoher Schaden bei Wohnungsbrand

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Ravensburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Brand in Weingarten sei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, 13 Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus, am restlichen Gebäude entstand unter anderem durch Verrußung ein erheblicher Schaden. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

