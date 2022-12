Hoher Schaden durch Feuer in Asylunterkunft

Hoher Schaden ist beim Brand in einer Asylunterkunft in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) entstanden.

Die Polizei schätzte die Summe auf rund 100.000 Euro. Das Feuer war am Dienstagmorgen aus zunächst unklarer Ursache in einer Wohneinheit ausgebrochen, die stark beschädigt wurde. Der 29 Jahre alte Bewohner konnte sich selbst befreien. Er wurde in einem Krankenhaus versorgt, weil er Rauch eingeatmet hatte. Andere Bewohner wurden nicht verletzt.

(dpa)