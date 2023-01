Polizei rettet Reh aus Fußballtor

Ein verunglücktes Reh hat die Polizei aus einem Fußballtor in Ravensburg befreit.

Das Tier verfing sich im Netz des Tores, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die Beamten das Reh am Donnerstag freigeschnitten hatten, sprang es unverletzt über die Gartenanlage in die angrenzenden Felder und lief davon. Die Anwohner des Gartens hatten die Polizei gerufen.

(dpa)