Hagel: "Kretschmann ist die Grundlage für unsere Koalition"

Viel wird darüber spekuliert, ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine letzte Amtszeit auch zu Ende bringt oder ob nicht vorher schon ein Nachfolger präsentiert wird. Die CDU stellt jetzt klar: In dem Fall macht sie nicht mit.

Sollte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sein Amt vor Ende der laufenden Legislaturperiode niederlegen, will die CDU keinen anderen Grünen-Politiker zum Ministerpräsidenten wählen. Eine Ministerpräsidentenwahl "aus Gründen des reinen grünen Machterhalts" sei für die CDU keine Option, sagte Fraktionschef Manuel Hagel der "Schwäbischen Zeitung" (Freitagsausgabe). "In einem solchen Fall sehe ich mit uns in dieser Legislatur keine Mehrheit für einen anderen grünen Ministerpräsidenten."

Es sei kein Geheimnis, "dass grüne Parteistrategen in Berlin seit Monaten darüber nachdenken, wie sie die Macht für die Grünen in der Zeit nach Kretschmann sichern können", sagte Hagel. Für die CDU sei Kretschmann aber die Grundlage der Koalition. "Er hat den Menschen im Land vor der Wahl versprochen, fünf Jahre zur Verfügung zu stehen", sagte Hagel der Zeitung. Seiner Erfahrung zufolge ist auf Kretschmanns Wort auch Verlass.

Kretschmann will spätestens im Jahr 2026 - zum offiziellen Ende der Legislaturperiode - abtreten. Es wird aber auch darüber diskutiert, ob der Ministerpräsident schon frühzeitig sein Amt räumen sollte, damit sich ein potenzieller Nachfolger profilieren und mit einem Amtsbonus in den nächsten Wahlkampf ziehen kann. Als potenzielle Nachfolger werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Finanzminister Danyal Bayaz und Fraktionschef Andreas Schwarz gehandelt.

