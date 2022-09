Haushalt: Finanzminister hofft auf Steuerschätzung

Die grün-schwarze Landesregierung hat am Dienstag ihren Entwurf für den nächsten Doppelhaushalt beschlossen, doch dieser dürfte sich im Laufe des Jahres noch stark verändern.

Es gebe noch zahlreiche Unwägbarkeiten und finanzielle Risiken für den Etat, sagte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. "Auf Sicht fahren ist weiter das richtige Gebot." Es sei noch unklar, ob die Konjunktur durch die Inflations- und Energiekrise nur gedämpft werde oder ob das Land "wirklich in die tiefe Wirtschaftskrise" hineingehe.

Der "nächste Meilenstein" für den Haushalt sei die Steuerschätzung Ende Oktober. Noch gibt es Hoffnung auf ein deutliches Plus, denn die öffentliche Hand profitiert auch davon, dass durch die Inflation die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer steigen. Bayaz sagte, erst nach der Schätzung könne man beantworten, ob das Land die Milliardenkosten, die durch das Entlastungspaket des Bundes entstehen, auch stemmen kann.

Grün-Schwarz brachte mit dem Beschluss nun das parlamentarische Verfahren in Gang, denn der Haushalt für die nächsten beiden Jahre soll noch im Dezember im Landtag abgesegnet werden. Der Entwurf sieht vor, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen. Zudem plant die Koalition neue Investitionen von 1,38 Milliarden Euro.

Daneben will das Land einen Risikopuffer von 1,46 Milliarden Euro schaffen - damit sollen Mehrkosten für das Land durch die Inflation und Mindereinnahmen bei Steuersenkungen etwa in der Gastronomie abgefedert werden. Daneben legt das Land noch mal 1,3 Milliarden Euro für Haushaltsrisiken zurück, hier will die Regierung unter anderem für den Fall vorsorgen, dass die Kosten für Flüchtlinge und die Folgen der Pandemie erneut steigen.

(dpa)