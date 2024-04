Spitzenreiter Ulm gewinnt Drittliga-Knaller gegen Regensburg

Der direkte Durchmarsch des SSV Ulm von der Regionalliga in die 2.

Fußball-Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Der schwäbische Aufsteiger gewann das Drittliga-Topspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntagabend mit 1:0 (0:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Stürmer Felix Higl erzielte im Donaustadion in der 70. Minute den entscheidenden Treffer gegen den direkten Verfolger.

Ulm blieb damit auch im 14. Liga-Spiel in Serie ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage kassierte das Team von Trainer Thomas Wörle Mitte Dezember beim 1. FC Saarbrücken (1:2). Der Vorsprung auf Relegationsrang drei beträgt bereits sieben Punkte.

(dpa)