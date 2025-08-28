30 Jahre altes Pferd von Koppel in Alfdorf gestohlen

In Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein Pferd von einer Koppel gestohlen worden. Der 30-jährige Araber soll in der Zeit zwischen Mittwochabend und dem frühen Morgen entwendet worden sein, wie die Polizei mitteilte. Das Pferd ist fuchsfarben und hat eine weiße Färbung auf dem Kopf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein Araberpferd wird in der Regel zwischen 25 und 30 Jahre alt.

