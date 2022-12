Autofahrerin mit vier Kindern prallt gegen Gebäude

Eine Autofahrerin und ihre vier Kinder sind bei einem Aufprall ihres Autos bei Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden.

Polizeiangaben zufolge kam der Wagen am Mittwoch von einem landwirtschaftlichen Weg ab und stieß frontal gegen ein Veranstaltungsgebäude. Die 37 Jahre alte Frau und die Kinder kamen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.

