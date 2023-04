Ehepaar schwer verletzt aufgefunden: Mann festgenommen

Nachdem ein Ehepaar in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) vor einigen Tagen verletzt aufgefunden wurde, ist nun der Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen worden.

Bei Ermittlungen kam heraus, dass der getrennt lebende 60-Jährige am Tattag zu seiner Frau gefahren sein soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort soll es zum Streit gekommen sein. Der Mann habe dann mit einem Messer erst seine Frau und anschließend sich selbst verletzt.

Der Sohn des Paares hatte seine Eltern am vergangenen Mittwoch mit lebensbedrohlichen Verletzungen vorgefunden und den Notruf alarmiert. Im Krankenhaus wurde das Ehepaar notoperiert. Der Haftbefehl gegen 60-Jährigen wurde am Mittwoch erlassen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

(dpa)