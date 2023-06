Hochzeitskorso endet wegen Schüssen mit Polizeieinsatz

Ein Hochzeitskorso ist im Rems-Murr-Kreis von der Polizei gestoppt worden, weil aus einem der Autos Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben worden sind.

Beamte kontrollierten den Korso am Sonntag in Fellbach. Dabei wehrte sich ein 19-Jähriger und versuchte, einen Polizisten zu schlagen, wie das Polizeipräsidium Aalen am Montag berichtete. Der Beamte wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht noch nach Zeugen, die sagen können, wer die Schreckschusswaffe abgefeuert hat.

(dpa)